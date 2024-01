Tarifkonflikt zwischen GDL und Bahn Bahnstreik-Ende in Sicht – Notfallplan bleibt zunächst aber bestehen

Nach Aussagen der Bahn trifft der aktuelle Streik Millionen Kundinnen und Kunden. Wie schon am Mittwoch und Donnerstag werden absehbar auch am Freitag nur rund 20 Prozent der sonst üblichen Fernverkehrsfahrten angeboten. Die Auswirkungen im Regionalverkehr sind unterschiedlich und in manchen Regionen deutlich größer als im Fernverkehr. Wer trotz Streik mit der Bahn fahren will, sollte sich vor der Abfahrt online über die konkreten Reisemöglichkeiten informieren.