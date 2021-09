Erneuter GDL-Streik : Diese Züge in NRW fahren trotz des Bahnstreiks

Düsseldorf Die Lokführergewerkschaft GDL hat erneut zu einem Streik aufgerufen. Das trifft nicht nur Pendler, sondern auch Unternehmen. Es fallen aber nicht alle Züge aus.

Der neue Arbeitskampf der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) führt zu massiver Kritik der Wirtschaft, doch in NRW halten sich die Auswirkungen auf Bürger und Unternehmen noch in Grenzen. Dies zeigte sich am Mittwoch, als Güterzüge der Bahn bereits bestreikt wurden, während die Bahn ihren Notfahrplan für den Personenverkehr veröffentlichte. Diese Züge werden von Donnerstag früh bis inklusive Dienstag bestreikt.

Wirtschafts-Folgen „Die Streiks der GDL kommen zur Unzeit“, erklärt der Verband der Chemischen Industrie. Sie würden die „derzeitigen Engpässe in den Lieferketten“ verschärfen, rund 20 Prozent der Chemieunternehmen würden ihre Produktion bereits wegen Engpässen bei Vorprodukten drosseln. Es sei ein riesiger Aufwand, Güter nun auf private Bahnunternehmen oder Lkw umleiten zu müssen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warnt vor einer Gefährdung des Aufschwunges, weil Produktionsausfälle zu erwarten seien. Und der Bundesverband des Groß- und Außenhandels warnt vor höheren Kosten, weil unter anderem viele Waren nun per Lkw statt Zug transportiert werden müssen.

Auch die Unternehmen der Region sind alarmiert, halten die Lage aber für beherrschbar. „Wir beobachten die Lage genau“, sagt ein Henkel-Sprecher. Glücklicherweise arbeite man viel mit privaten Bahnunternehmen zusammen. Der Chemiekonzern Covestro aus Leverkusen berichtet von „leichten Verzögerungen“, doch die Produktion laufe. Ford in Köln trifft der Arbeitskampf wenig, weil die Produktion wegen Lieferschwierigkeiten eines Lieferanten sowieso für zwei Wochen lahm liegt. Die Deutsche Post muss viele Pakete nun mit Lkw statt mit Zügen transportieren, was einige Verspätungen bringen könnte. „Wir fahren auf Sicht“, erklärt Thyssenkrupp. Und selbst das Management des Duisburger Hafens, die größte Logistikdrehscheibe Deutschlands, verliert nicht die Nerven: Man sei von den Streiks „nur in Teilen betroffen“, sagt eine Sprecherin. Es sei zwar richtig, dass die Bahn viele Güter zum Hafen transportiere, doch die Kunden könnten auf Lkw, auf Schiffe und andere Bahnunternehmen ausweichen. „Insgesamt wird zur Zeit noch mit keinen größeren Auswirkungen gerechnet.“



NRW-Pendler Auch für die Bürger halten sich die regionalen Folgen des Arbeitskampfes in Grenzen. „70 Prozent des Angebotes an S-Bahnen und Regionalzügen werden wir aufrechthalten“, sagt eine Sprecherin des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR). Die Rechnung: Alle Privatbahnen wie Abellio, Nordwestbahn und Keolis fahren sowieso. Das ist mehr als die Hälfte des NRW-Angebotes. Hinzu kommen rund 40 Prozent der DB-Regio-Züge.