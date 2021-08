Nach dem Streik : Bahn will Lokführern kein neues Tarifangebot machen

Nach dem Ende des Bahnstreiks steigt ein Lokführer am Mittwoch in Köln in einen Triebwagen. Foto: dpa/Oliver Berg

Berlin Die Lokführergewerkschaft GDL hat weitere Streiks in Aussicht gestellt, falls die Bahn kein neues Tarifangebot vorlege. Doch das lehnt DB-Chef Lutz ab. Das stößt beim Fahrgastverband Pro Bahn auf Kritik.

Die Deutsche Bahn(DB) will im Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer (GDL) vorerst kein neues Angebot vorlegen. "Die GDL versucht, den Charakter von Tarifverhandlungen zu verändern. Tarifverhandlungen führt man am Verhandlungstisch. Das gilt grundsätzlich in Deutschland, und es galt bislang auch bei der Bahn", sagte DB-Chef Richard Lutz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag). Er forderte den GDL-Vorsitzenden Claus Weselsky auf, vor einer möglichen neuen Streikrunde zu verhandeln. "Wir sitzen am Verhandlungstisch, unsere Hand ist ausgestreckt, die Tür ist weit offen. Es liegt an Herrn Weselsky, jetzt einfach an den Tisch zu kommen und nicht draußen stehen zu bleiben und das gesamte Land lahmzulegen. Beide Streiks waren völlig unnötig."