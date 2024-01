GDL und Deutsche Bahn Neuer Streik ab Mittwoch – was Reisende jetzt wissen müssen

Sie versucht, den Streik noch gerichtlich stoppen zu lassen. Aber die Erfolgschance ist eher niedrig. Er sei „nicht sehr zuversichtlich“, dass ein Eilantrag Erfolg habe, sagte der Vorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Detlef Neuß. Am Dienstag ab 18 Uhr soll über einen Eilantrag beim Landesarbeitsgericht Hessen beraten werden, GdL-Chef Weselsky rechnet damit, dass es erst am Dienstag eine endgültige Entscheidung in der zweiten Instanz geben wird. Er rechnet mit einem Erfolg: „Wir haben weder Unrecht getan haben noch uns an irgendeiner Stelle rechtswidrig verhalten.“