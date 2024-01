Ab Mittwoch fahren keine Züge mehr Kunden können wegen Bahnstreiks geplante Reisen vorziehen

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat für ab 18 Uhr am Dienstag zunächst im Güterverkehr zum Streik aufgerufen, ab 2 Uhr will sie am Mittwochmorgen auch den Personenverkehr bundesweit lahmlegen. Die Deutsche Bahn kündigte einen Notfahrplan an, der aber „nur ein sehr begrenztes Zugangebot“ sichern werde.