Bahnknoten Köln wird schneller ausgebaut

Berlin Drei Projekte aus NRW haben im Bundesverkehrswegeplan das Prädikat „vorrangiger Bedarf“ bekommen. Ihre Realisierung wird also wahrscheinlicher. Drei Projekte überzeugten die Gutachter hingegen nicht.

Auch NRW profitiert mit drei hochgestuften Projekten. So soll die Strecke zwischen Münster und Werne so ausgebaut werden, dass dort Züge künftig mit 230 Kilometern pro Stunde fahren können. Auch der Niederrhein ist Nutznießer. Die Strecken von Kaldenkirchen nach Rheydt-Odenkirchen soll zweigleisig werden und der Ausbau von Duisburg in Richtung Viersen und Venlo vorangetrieben werden. Auch der verkehrsreichen Knotenpunkt Köln wird mit 14 Einzelmaßnahmen schneller ausgebaut, als bislang geplant. Unter anderem ist ein Ausbau der S-Bahn in Richtung Wuppertal vorgesehen.

Lothar Ebbers vom Fahrgastverband Pro Bahn NRW begrüßte die Aufnahme der drei NRW-Projekte in die Kategorie „vordringlicher Bedarf“. „Allerdings steckt der Teufel wie so oft im Detail“, sagte Ebbers und verwies etwa auf die ausgebliebene Berücksichtigung der Neubaustrecke „Rheydter Kurve“ (entlang des Braunkohletragebaus). „Die Entscheidung gegen das Projekt wird die Lage auf der Strecke zwischen Köln und Aachen nicht gerade verbessern“, sagte Ebbers. „Dass die Entscheider in Berlin sagen, der Ausbau der Strecken an der deutsch-niederländischen Grenze über Kaldenkirchen, Viersen und Rheydt-Odenkirchen reiche als Entlastungsmaßnahme aus, ist unbefriedigend. Über die Brabant-Route laufen doch schon heute die Verkehre, die eigentlich über die Betuwe-Linie laufen sollten. Eine spürbare Entlastung kann dort nicht gelingen.“ Ebenso hinten über gefallen sind die Strecke von den Niederlanden über Bad Bentheim in Richtung Löhne sowie der Ausbau der Strecke Gruiten–Wuppertal–Schwelm. Zu unwirtschaftlich, entschieden die beteiligten Gutachter.