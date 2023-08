Sehr starke Opposition bei EVG Bahn-Schlichterspruch angenommen

Tatsächlich hatte die EVG in den Verhandlungen für die 180.000 betroffenen Bahn-Beschäftigten anfangs viel höhere Forderungen gestellt. Sie verlangte am 7. Februar zwölf Prozent mehr Lohn beziehungsweise mindestens 650 Euro mehr im Monat. Der Mindestbetrag war der Gewerkschaft wichtig, um die unteren Gehaltsklassen zu stärken, jetzt gibt es den Mindestbetrag in Höhe von 410 Euro und das in zwei Schritten. Dazu kommen Sonderregeln für bestimmte Berufsgruppen, die rund 70.000 der Beschäftigten bis zu 1000 Euro mehr im Monat bringen könnten.