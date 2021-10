Tarifkonflikt schwelt weiter : Bahn-Gewerkschaft EVG stellt neue Forderungen an die Bahn

Ein Mann schiebt ein Fahrrad in das Fahrrad-Abteil in einem ICE-Zug der Deutschen Bahn im Berliner Hauptbahnhof. Foto: dpa/Carsten Koall

Berlin Der Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn schwelt weiter. Nach dem Abschluss mit der Lokführergewerkschaft GDL will die konkurrierende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) mit dem Konzern nachverhandeln.

„Wir rufen die Bahn in einem Forderungspaket dazu auf, unmittelbar und zügig in Tarifverhandlungen zu gehen, weil wir einen schnellen Abschluss erreichen wollen“, sagte EVG-Chef Klaus-Dieter Hommel am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Wir wollen damit so schnell wie möglich den Betriebsfrieden wieder herstellen.“