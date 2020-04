Folge der Corona-Krise : Bei der Bahn bleiben die Fernzüge leer

Berlin/Düsseldorf Die Passagierzahl liegt nur noch bei rund 15 Prozent der früheren Werte. Der Bahn-Chef freut sich dennoch darüber, dass die Züge über Ostern leer bleiben. Und Pendler in NRW dürfen jetzt manchmal auch die Fernzüge nutzen.

Im Regionalverkehr sei das Angebot auf rund 65 Prozent reduziert worden, sagte Lutz. In vielen Regionen würden die Züge nach Wochenendfahrplänen fahren. Es sei wichtig, dass Polizisten, Pflegepersonal und Supermarkt-Mitarbeiter zuverlässig zur Arbeit kommen könnten. An eine weitere Verringerung des Zug-Angebotes bei einer Verschärfung der Corona-Krise sei nicht gedacht. Der Staatskonzern sehe sich in der Verantwortung, wichtige Verbindungen anzubieten: „Deutschland kann sich auf seine Eisenbahner verlassen. Wir haben von Anfang an alles daran gesetzt, den Betrieb auf der Schiene so lange, so umfangreich und so stabil wie möglich aufrecht zu halten.“