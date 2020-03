Neue Führung des Unternehmens : Kekshersteller Bahlsen erstmals mit familienfremden Firmenchef

Hannover Der Kekshersteller Bahlsen setzt zum ersten Mal auf einen Firmenchef, der nicht zur Unternehmerfamilie gehört. Zwar soll Tochter Verena zuvor Interesse angemeldet haben. Doch sie wird den Top-Job nicht antreten.

Auf Werner M. Bahlsen, der sich 2018 als Vorstandschef zurückgezogen hatte, folgt zum 7. April der 53-jährige Brite Phil Rumbol, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hannover mitteilte. Die Miterbin und Tochter Verena Bahlsen soll als aktive Gesellschafterin an der langfristigen Ausrichtung des Unternehmens mitwirken und sich vor allem in Innovation, Kulturwandel und Markenentwicklung einbringen.