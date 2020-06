Falsche Einstufung : BaFin-Chef weist Schlamperei-Vorwurf bei Wirecard zurück

Berlin Der Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Felix Hufeld, sieht die Kontrollbehörde im Wirecard-Skandal offenbar nicht in der Verantwortung: Laut Teilnehmerkreisen bei einer Sitzung des Verwaltungsrats verwies Hufeld auf die EZB.

Er habe wegen der Rechtslage gar nicht bei der Wirecard-Bilanzprüfung eingreifen dürfen, sondern sich auf die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) verlassen müssen, sagte Hufeld am Montag nach Angaben von Teilnehmern. Auch habe es nicht an der BaFin, sondern an der Europäischen Zentralbank (EZB) gelegen, dass Wirecard nicht als Finanz-Holding eingestuft wurde. Ohne diese Einstufung hatte die Finanzaufsicht vergleichsweise wenig Kontrollrechte über den Konzern.