Zwei neue Vorstandsmitglieder : Medienkonzern Axel Springer schickt Vorstand in die USA

Berlin Der Konzern hinter „Bild“ und „Welt“ versucht, im US-Mediengeschäft Fuß zu fassen. Deshalb schickt Axel Springer nun ein Vorstandsmitglied in die USA. Das Gremium bekommt zudem weiblichen Zuwachs.

Der Medienkonzern Axel Springer erweitert seinen Vorstand von vier auf fünf Mitglieder. Neu in das Gremium kommen zwei Frauen: Die Managerin Ulrike Handel (50) soll zum 1. Mai für das nationale Mediengeschäft mit den Marken „Bild“ und „Welt“ verantwortlich zeichnen. Niddal Salah-Eldin (36) wird zum 1. Juli Vorstand für den neuen Bereich „Talent & Culture“, wie der Medienkonzern am Samstagabend in Berlin mitteilte. Salah-Eldin ist derzeit bei Springer in führender Funktion für die hauseigene Akademie, die die Ausbildung von Journalisten und Tech-Talenten verzahnt, zuständig und war zuvor von 2019 bis 2021 stellvertretende dpa-Chefredakteurin.