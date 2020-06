Automobilbranche tief in der Krise : Branchenexperte sieht 100.000 Jobs vor dem Aus

Porsche-Mitarbeiter in Stuttgart am Band. Foto: dpa/Marijan Murat

Düsseldorf Die Automobilbranche leidet massiv unter den Folgen der Corona-Krise. Es laufen wenig Autos vom Band, die Nachfrage ist weltweit schwach. Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer fürchtet eine Entlassungswelle.

Dudenhöffer sieht die Autoindustrie in Deutschland „von Kurzarbeit in die Entlassungswelle steuern“. Von Januar bis Ende Mai seien in den inländischen Werken nur noch knapp 1,2 Millionen Autos gebaut worden - 44 Prozent weniger als im Vergleich zum Vorjahr. Weil die Nachfrage in Europa, Afrika und Südamerika schwach bleibe, rechnet Dudenhöffer für das Gesamtjahr mit einem Rückgang der Produktion in Deutschland um 26 Prozent auf 3,4 Millionen Autos. Das wäre der niedrigste Wert seit 1974.