Ausbildung 2018: Erstmals seit Jahren wieder mehr Lehrlinge in Deutschland

Wiesbaden Erstmals seit Jahren beginnen wieder mehr junge Menschen in Deutschland eine Ausbildung. Das liegt vor allem an mehr Lehrstellenverträgen von Frauen und Männern aus dem Ausland. Die Wirtschaft pocht darauf, dass während einer Ausbildung keine Abschiebung stattfindet.

So rechnet die Bundesagentur für Arbeit (BA) damit, dass es 2018 voraussichtlich erstmals seit Jahren insgesamt weniger Bewerber als Stellen in der betrieblichen Ausbildung geben wird. Bis Juli wurden 531.426 Lehrstellen fürs neue Ausbildungsjahr gemeldet, aber nur 501.878 Interessenten. Das Problem: Die Schülerzahlen sinken, während der Bedarf der Firmen an Mitarbeitern in der guten Konjunktur steigt.