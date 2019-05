Energiekonzern in Not : Aufstand der Mitarbeiter gegen Unipers Zerschlagung

Energiekonzern in Not

Düsseldorf Am Mittwoch entscheidet sich das Schicksal des jungen Energiekonzerns. Zwei Heuschrecken wollen ihn zerschlagen, Großaktionär Fortum hüllt sich in Schweigen. Nun machen die Gewerkschaften gegen die Pläne mobil.

Es könnte so schön sein: Gerade haben 2400 Uniper-Mitarbeiter im Düsseldorfer Hafen die neue Zentrale bezogen, die Stararchitekt Renzo Piano entworfen hat. Die Aktie hat sich binnen drei Jahren mehr als verdoppelt. Im April feierte der Energiekonzern seinen dritten Geburtstag. Doch womöglich war es der letzte. Denn Uniper ist zum Spielball von drei Großaktionären geworden, am Mittwoch entscheiden sie auf der Hauptversammlung über das Schicksal des jungen Unternehmens, in das Eon seine Kraftwerke abgespalten hatte.