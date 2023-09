Audi, SAP, adidas Das bedeuten die bekanntesten Firmennamen

WMF

Töpfe, Besteck, Pfannen - WMF fokussiert sich auf alles, was in der Küche gebraucht wird. Und so passt der Name „Württembergische Metallwarenfabrik“ perfekt zum Unternehmen. Der Konzern wurde 1853 in Geislingen an der Steige gegründet, mittlerweile gehört er zur französischen Groupe SEB.

Das sind die größten Arbeitgeber mit Sitz in NRW.