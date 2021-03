Entwicklung gestoppt : Audi investiert nicht mehr in neue Verbrennermotoren

Audi investiert nicht mehr in neue Verbrennermotoren

Ingolstadt Ab sofort sind Benzin- und Dieselmotoren bei Audi Auslaufmodelle. Chef Markus Duesmann erklärt einem Medienbericht zufolge, dass keine neuen Verbrennungsmotoren mehr entwickelt werden.

„Die EU-Pläne für eine noch strengere Abgasnorm Euro 7 sind technisch eine riesige Herausforderung bei gleichzeitig geringem Nutzen für die Umwelt. Das schränkt den Verbrennungsmotor extrem ein“, sagte Duesmann der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. „Wir werden keinen neuen Verbrennungsmotor mehr entwickeln, sondern unsere bestehenden Verbrennungsmotoren an neue Emissionsrichtlinien anpassen.“

Audi will in fünf Jahren 20 Elektro-Modelle anbieten. Nach dem großen SUV e-tron und dem teuren Sportwagen e-tron GT soll im April der kleine SUV Q4 e-tron folgen, der „für viele Menschen erschwinglich und der Einstieg in die E-Mobilität bei Audi sein“ soll. Er werde sich „gut verkaufen und für erhebliche Stückzahlen sorgen“, sagte Duesmann. Die mit hohen Strafzahlungen verbundenen EU-Grenzwerte werde Audi einhalten.