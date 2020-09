Wegen geplanter Schließung des Aachener Werks : Arbeitsminister Heil übt scharfe Kritik am Reifenhersteller Conti

Berlin Arbeitsminister Hubertus Heil hat die geplante Schließung des Aachener Werks des Reifenherstellers Continental scharf kritisiert. Die Autobranche sei von der Corona-Krise hart getroffen. „Trotzdem habe ich kein Verständnis für ein radikales Jobabbau-Programm in diesem Bereich.“

Continental will unter dem Druck des Strukturwandels in der Autoindustrie und der Corona-Absatzkrise weltweit 30 000 Stellen „verändern“, davon 13 000 in Deutschland. Dazu gehören neben Umschulungen von Mitarbeitern auch viele Streichungen oder Verlagerungen von Jobs. Am Dienstag war bekanntgeworden, dass der nach Bosch zweitgrößte Autozulieferer als weiteren Standort die Reifenproduktion in Aachen dichtmachen will. Es geht dabei um etwa 1800 Jobs.