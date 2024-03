Tourismusbranche sucht Fachkräfte aus NRW Arbeiten, wo andere Urlaub machen

In den Osterferien heißt es für viele Familien aus Nordrhein-Westfalen: ab an die Nordsee. Nun hat sich die niedersächsische Tourismusbranche jedoch gedacht, selbst einmal in das bevölkerungsreichste Bundesland zu reisen – nicht aber, um Urlaub zu machen, sondern um nach Mitarbeitern für die Branche zu werben. Kurz vor den Osterferien sind also Vertreterinnen und Vertreter der Tourismus-Agentur Nordsee (Tano) mit einem für die Aktion angefertigten Bus zum Karrieretag in der Essener Philharmonie angereist, um dort Arbeitnehmer zu ködern.