Arag will über eigene Kanzleien beraten Arag profitiert vom Rechtschutz-Boom

Auch das Jahr 2024 läuft gut an. „Im ersten Quartal lieferte der Konzern ein Plus von 12,3 Prozent auf 800 Millionen Euro“, sagte Dirksen. Dabei profitiert das Unternehmen sowohl von der Rechtsschutzversicherung mit einem Plus von neun Prozent wie auch von der privaten Krankenversicherung mit einem Plus von 16,3 Prozent. Hier verbuchte es 2023 bereits ein Einnahmeplus von 16,8 Prozent auf 638 Millionen Euro. Verkauft werden vor allem Vollkostentarife. Seit einiger Zeit hat die Arag den Zwang aufgehoben, dass Patienten zuerst zum Hausarzt gehen müssen, und bietet nun Tarife an, die einen sofortigen Facharztbesuch möglich machen. Erfolgreich sei auch der 2023 erfolgte Start in die Beamtenversicherung mit Beihilfetarifen gewesen. Der Beamtenschutz macht in der PKV 50 Prozent des Marktes aus.