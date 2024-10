Folgen für den Standort Leverkusen Arabischer Konzern schluckt Covestro

Die Übernahmeschlacht ist vorbei und das junge Unternehmen Covestro verliert seine Unabhängigkeit: Der Ölkonzern Adnoc ist am Ziel. Der Staatskonzern aus Abu Dhabi übernimmt den Leverkusener Kunststoffhersteller für bis zu 12,9 Milliarden Euro. Adnoc bietet 62 Euro je Aktie, wie die beiden Unternehmen am Dienstag mitteilten. Das entspricht dem zuletzt in Aussicht gestellten Preis. Zusätzlich zeichnet Adnoc eine Kapitalerhöhung um zehn Prozent, die Covestro weitere knapp 1,2 Milliarden Euro in die Kasse spült.