Ölkonzern kauft frühere Bayer-Tochter Arabischer Konzern schluckt Covestro – Folgen für Leverkusen und Krefeld

Leverkusen/Düsseldorf · Die Araber sind am Ziel: Covestro gibt dem Werben nach. Für 12,9 Milliarden Euro geht die frühere Bayer-Tochter an den Ölkonzern aus Abu Dhabi. Was das für Leverkusen, Dormagen, Krefeld und den Chef bedeutet. Und was die Gewerkschaft sagt.

02.10.2024 , 12:50 Uhr

Die Covestro-Zentrale in Leverkusen (Archiv) Foto: dpa/Oliver Berg

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion