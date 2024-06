Auf Entwicklerkonferenz Apple soll Einstieg des Konzerns in KI zeigen

Die Integration von KI in das iPhone wird wahrscheinlich Fragen nach dem Datenschutz aufwerfen - ein Thema, bei dem sich Apple sehr bemüht, seiner Kundschaft zu versichern, dass das Unternehmen nicht zu tief in ihr Privatleben eindringt. Eine Möglichkeit besteht darin, die eigene Chiptechnologie so zu nutzen, dass die meisten KI-gestützten Funktionen auf dem Gerät selbst verarbeitet werden und nicht in externen Datenzentren. Damit würde Apple auch seine Gewinnspanne schützen, weil die KI-Technologie in einer solchen externen Cloud viel teurer ist, als wenn sie ausschließlich auf einem Gerät läuft.