Die Zukunft des Smartphones Apple integriert KI - auf Du und Du mit der Künstlichen Intelligenz

Auf der Entwicklerkonferenz (WWDC) stellte der Konzern eine dreistufige Strategie für die Anwendung von KI vor. Erstens wird KI sowieso bereits in rund 200 Anwendungen wie automatischer Wortergänzung oder der Auswahl von Fotos genutzt, was nun stark ausgebaut wird. Zweitens führt Apple das System „Apple Intelligence“ in die Betriebssysteme ein, was über eine Vielzahl von Apps und Anwendungen hinweg das Lösen von komplexen Aufgaben ermöglicht. Drittens wird ChatGPT direkt mit Apples Sprachassistent Siri verbunden. Die Nutzer können künftig also per Sprachbefehl ohne Umweg über die ChatGPT-App direkt Fragen oder Bitten an das weltweit führende KI-System richten.