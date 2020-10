Apple, Google, Facebook : US-Abgeordnete wollen Macht der Tech-Konzerne einschränken

Washington Amazon, Apple, Facebook und Google sind die Stars der US-Wirtschaft. Die großen Digitalkonzerne sind nicht nur in den USA erfolgreich, sondern dominieren auch international. Diese Vormachtstellung ist inzwischen auch etlichen US-Abgeordneten unheimlich.

Der Wettbewerbs-Unterausschuss im Repräsentantenhaus kam in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht zu dem Schluss, dass Amazon, Apple, Facebook und Google ihre Marktmacht missbraucht hätten. Unternehmen, die einst selbst „rauflustige Start-ups“ gewesen seien, „haben sich in die Art von Monopolen verwandelt, wie wir sie zuletzt in der Ära der Öl-Barone und Eisenbahn-Magnaten gesehen haben“, heißt es in dem 400-Seiten-Bericht. „Diese Firmen haben zu viel Macht“ - und diese Macht müsse eingeschränkt und einer angemessenen Aufsicht unterworfen werden.