USB-C nun auch beim iPhone Die Politik ist mächtiger als der Weltkonzern Apple

Ohne Zweifel: Die neuen iPhones sind beeindruckend, obwohl ihre Leistung am Ende nicht so viel besser ist als die der Vorgängermodelle. Und faszinierend ist erst recht, wie Apple sich 16 Jahre nach dem Verkaufsstart des ersten iPhone zum Schrittmacher der globalen Tech-Industrie entwickelt hat. Das App-Konzept von einfach zu installierenden Angeboten von Tausenden Partnerfirmen hat die gesamte Welt der Smartphones erobert (weil es rein logisch keine Alternative gab). Das Zusammenspiel von iPhone, iPad und Mac-Computern ist vorbildlich. Und der Börsenwert von 2,6 Billionen Euro lässt jeden Wettbewerber weit hinter sich – die Schweiz und die Niederlande haben jeweils ein Bruttosozialprodukt, das nur halb so hoch ist wie der Börsenwert von Apple.