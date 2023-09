Anna Dimitrova verlässt den Konzern Schon wieder kündigt eine Spitzenkraft bei Vodafone

Anna Dimitrova, viele Jahre lang eine der wichtigsten Führungs persönlichkeiten von Vodafone Deutschland, verlässt nun den Konzern. Sie wird Finanzchefin der Deutsche Glasfaser aus Borken, die aber auch ein Büro in Düsseldorf hat. Seit 2014 war die 1976 geborene Finanz- und Strategieexpertin in der Geschäftsführung von Vodafone-Deutschland in Deutschland, bevor sie sich im November vergangenen Jahres zum Mutterkonzern Vodafone Group in London absetzte.