Andreas Pinkwart kann sich Kohleausstieg vor 2045 vorstellen

Düsseldorf Der Wirtschaftsminister kann sich einen Ausstieg vor 2045 vorstellen - wenn die Stromversorgung gesichert ist. Wir haben mit ihm gesprochen.

Pinkwart Die Unsicherheit wächst: bei den 4600 direkt Beschäftigten im Tagebau und in den Kraftwerken ebenso wie bei den 250.000 Mitarbeitern in den energieintensiven Betrieben der Stahl-, Chemie-, Aluminium-, Glas-, Keramik- und Zementindustrie in Nordrhein-Westfalen. Denn sie sind auf eine verlässliche Versorgung mit bezahlbarer Energie angewiesen.