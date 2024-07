Ab September 2024 Amazon zahlt Logistik-Beschäftigten in Deutschland mehr Lohn

„Wir wollen hier attraktive Arbeitsplätze schaffen und ermöglichen so Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen, für sich den passenden Job zu finden“, sagte Rocco Bräuniger, Country Manager Amazon Deutschland. Amazon habe in Deutschland seit 2014 jedes Jahr seine Löhne erhöht, betonte er. Der US-Konzern beschäftigt in der Bundesrepublik in der Logistik über 20.000 Menschen.