Wegen EU-Bedenken Amazon verzichtet auf Übernahme von Staubsaugerhersteller iRobot

Vor dem Hintergrund des zurückgezogenen Kaufangebots kritisierte der Interessenverband der großen Online-Unternehmen CCIA die EU-Kommission. „Europa kann und sollte kein Umfeld schaffen, in dem es Unternehmen nicht erlaubt ist, in Unternehmen in verwandten Sektoren zu investieren oder diese zu erwerben“, erklärte CCIA-Europa-Chef Daniel Friedlaender. „Das ist ein falsches Signal sowohl an globale Investoren als auch an EU-Start-ups: Sobald man eine bestimmte Größe erreicht hat, kann man zukünftige Fusionen und Übernahmen vergessen.“