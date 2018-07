Amazon überrascht mit Milliardengewinn

Seattle Amazon befindet sich im Höhenflug. Der Onlinehändler verzwölffacht seinen Quartalsgewinn. Die Aktie steigt - der Konzern ist das zweitwertvollste Unternehmen der Welt.

Zwischen April und Ende Juni zog der Erlös um 39 Prozent auf 52,9 Milliarden Dollar (45,2 Milliarden Euro) an, wie das Unternehmen am Donnerstag in Seattle mitteilte. Damit fiel der Umsatzanstieg nicht mehr ganz so stark aus wie zu Jahresbeginn. Experten hatten mit einem etwas höheren Umsatz gerechnet.