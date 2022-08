Pläne für das vernetzte Zuhause : Amazon kauft Roomba-Hersteller iRobot für 1,7 Milliarden Dollar

Seattle/Bedford Die bekannten Roomba Roboterstaubsauger sollen bald für Amazon unterwegs sein. Der Online-Händler, der das Smarthome mit der Sprachassistentin Alexa eroberte, will dafür einen Milliardenbetrag zahlen.

Amazon will seine Rolle im vernetzten Zuhause mit dem Kauf der für ihre Roboter-Staubsauger bekannten Firma iRobot ausbauen. Mit einem Kaufpreis von 61 Dollar je Aktie wird iRobot inklusive ausstehender Schulden insgesamt mit rund 1,7 Milliarden Dollar (1,67 Mrd. Euro) bewertet. Amazon will die Summe bar zahlen, wie die Unternehmen am Freitag bekannt gaben. Der Mitgründer und bisherige iRobot-Chef Colin Angle soll an Bord bleiben. Aktionäre und Aufsichtsbehörden müssen dem Deal aber noch zustimmen.