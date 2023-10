Seit 25 Jahren in Deutschland Amazon veröffentlicht Liste der meistverkauften Artikel

Seit 25 Jahren ist Amazon für Kunden in Deutschland verfügbar. Im Jahr 1998 startete der Onlineversandhändler mit rund 900.000 Büchern im Angebot, heute sind es viele Millionen verschiedene Artikel jeglicher Produktkategorie. Zum Jubiläum hat Amazon eine Liste der 25 in Deutschland am häufigsten verkauften Produkte seit Markteintritt veröffentlicht. Mit dabei sind die Alben erfolgreicher Musikerinnen, weltbekannte Bücher, aber auch der ein oder andere Technikartikel.