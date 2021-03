Paket mit Banderole in Schnäuzerform : Amazon ändert App-Logo nach Vergleichen mit Hitler-Schnauzbart

Palo Alto Amazon hat dem Logo für seine Smartphone-App ein Update verpasst. Das Problem: Unglückliches Design-Entscheidungen verleiteten den ein oder anderen Nutzer zu Hitler-Vergleichen. Nun hat das Unternehmen reagiert.

Amazon hat das neue Symbol seiner Smartphone-App angepasst, nachdem sich einige Nutzer im Netz an einen Hitler-Schnauzbart erinnert fühlten. Der weltgrößte Online-Händler hatte kürzlich das App-Icon, auf dem lange ein Einkaufswagen zu sehen war, ersetzt. Das neue App-Logo ist an das Design der Amazon-Pakete mit dem zu einem Lächeln gekrümmten Pfeil angelehnt. Zusätzlich ist am oberen Ende ein Streifen Klebeband zu sehen - und genau der erinnerte einige Internet-Nutzer in einer ersten Version an den charakteristischen Schnauzbart von Adolf Hitler.