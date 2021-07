Allianz warnt vor Flugrisiken : Sorge um Piloten, Insekten und „Luftwut“

Unterföhring Es wird wieder mehr geflogen. Die Rückkehr zum Alltag in der Luftfahrt bringt allerdings den Versicherern zufolge neue Gefahren. Dazu gehören randalierende Passagiere und Piloten, die lange nicht im Cockpit saßen.

Die Fachleute des zu dem Münchner Dax-Konzern gehörenden Industrieversicherers AGCS listen in einer Einschätzung, die sie an diesem Dienstag veröffentlichen die potenziellen Gefahren auf. Dazu gehören außer Übung geratene Piloten und mögliche Schäden an den Flugzeugen, beispielsweise Nester in den Triebwerken, aber auch die Fälle tobender Maskenverweigerer an Bord, die bisher vor allem in den USA beobachtet wurden.