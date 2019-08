"Allianz Pay&Protect" : Allianz steigt in Bezahl-App-Markt ein

Allianz steigt in Bezahl-App-Markt ein

Unterföhring Eigentlich geben die Deutschen eher dem Bargeld den Vorzug. Trotzdem wagt sich die Allianz jetzt mit einer Smartphone-App auf den Markt, mit der bargeldloses und mobiles Bezahlen möglich ist.

Die Allianz dringt in ein stark umkämpftes Gebiet vor: Europas größter Versicherer bringt in Deutschland eine eigene Handy-App für mobiles Bezahlen auf den Markt. „Das ist für uns eine Chance, stärker im Alltag unserer Kunden präsent zu sein“, sagte Bernd Heinemann, Vorstandsmitglied der Allianz Deutschland, am Dienstag. Das Unternehmen zielt damit auch auf Verbraucher, die keine Versicherungskunden sind.