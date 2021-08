Untersuchung eingeleitet : US-Justizministerium schaltet sich in Allianz-Milliardenstreit ein

Eine Frau geht am an dem Schriftzug „Allianz“ an einem Gebäude des Versicherungskonzerns vorbei. Foto: dpa/Andreas Gebert

München Die Allianz kämpft in den USA mit Klagen von Investoren, die Schadenersatz für Milliardenverluste in der Coronakrise fordern. Nun hat sich das US-Justizministerium eingeschaltet - keine erfreuliche Nachricht für den Münchner Versicherungskonzern.

Die Allianz hat in den USA mit einer Untersuchung des US-Justizministeriums zu Schadenersatzklagen potenter Investoren zu kämpfen. Die Kläger werfen dem zum Münchner Konzern gehörenden Vermögensverwalter Allianz Global Investors coronabedingte Milliardenverluste vor. Nach der Wertpapieraufsichtsbehörde SEC habe nun auch das US-Justizministerium (DOJ) eine Untersuchung eingeleitet, teilte die Allianz in der Nacht zum Montag mit. Daraufhin stürzte die Allianz-Aktie an der Frankfurter Börse bis zum Mittag um über sieben Prozent auf 194 Euro ab, so tief wie seit Ende Januar nicht mehr.