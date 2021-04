Online-Händler gibt sich demütig : China verhängt Milliardenstrafe gegen Alibaba

Shanghai/Hongkong Wegen des Missbrauchs seiner Monopolstellung hat China eine Rekordstrafe gegen den Online-Händler Alibaba verhängt. Der Konzern habe seine marktbeherrschende Stellung seit Jahren ausgenutzt, teilte die Wettbewerbsbehörde mit und brummte dem Konzern 2,3 Milliarden Euro Strafe auf.

Alibaba akzeptierte die Strafe und erklärte, sich an die Richtlinien halten zu wollen. "Wir gehen das offen und gemeinsam an", schrieb Konzernchef Daniel Zhang in einer Mitteilung an die Mitarbeiter, die der Nachrichtenagentur Reuters vorlag. "Lasst uns besser werden und als Einheit neu starten." Neben der Strafe von etwa vier Prozent des Alibaba-Umsatzes in China im Jahr 2019 wies die Wettbewerbsbehörde den Konzern an, die interne Regelüberwachung "gründlich zu verbessern" und die Rechte der Verbraucher einzuhalten.