Chinesischer Internetriese bekommt neuen Chef : Alibaba-Chef Jack Ma zieht sich von der Firmenspitze zurück

Shanghai Für den chinesischen Internetgiganten Alibaba beginnt eine neue Ära: Jack Ma, Gründer und Chef des erfolgreichen Unternehmens, hat am Dienstag den Vorsitz niedergelegt.

An seinem 55. Geburtstag übergab er die Firmenleitung an den bisherigen Geschäftsführer Daniel Zhang. Ma hatte mit der Gründung Alibabas vor 20 Jahren den chinesischen Markt auf dem Gebiet des Onlinehandels geprägt und wurde zum reichsten Mann Chinas.

Ma diente als Aushängeschild der Volksrepublik: Mit seiner bescheidenen und weltgewandten Art widersprach er dem Bild des trockenen chinesischen Geschäftsmannes und überzeugte stattdessen mit Charisma, Humor und Selbstironie. Besonders in Erinnerung bleibt ein Gala-Aufritt 2017, wo er als Michael Jackson verkleidet eine Tanzeinlage einlegte. Auch bei der Jubiläumsfeier zum 20. Geburtstag von Alibaba am Dienstagabend in der ostchinesischen Stadt Hangzhou, dem Firmensitz von Alibaba, ließ sich Ma einen überraschenden Auftritt nicht nehmen: Er tauchte mit Lederjacke, lila Zöpfen und E-Gitarre auf der Bühne auf.