Aldi Zulieferer Lebensmittelproduzent Stute aus NRW ist insolvent – drei Firmen betroffen

Der Lebensmittelproduzent Stute hat für drei seiner operativen Gesellschaften Insolvenzanträge in Eigenverwaltung gestellt. Das teilte der Konzern am Mittwoch (17. April 2024) in Paderborn mit. Ziel sei demnach die Sanierung und der Fortbestand der Unternehmens-Gruppe. Die Geschäftsführung werde dabei von den Restrukturierungsexperten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM Ebner Stolz um den Generalbevollmächtigten Jan Groß unterstützt, hieß es in einer Mitteilung.