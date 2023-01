Damit es schneller geht Aldi geht neue Wege an der Kasse – was Kunden jetzt wissen müssen

Das Ganze ist auf jeden Fall ein Weg, um den Einkauf zu beschleunigen. Noch schneller ginge es aber mit dem mobilen Self-Scanning. Dabei bekommt die Kundschaft, wenn sie den Markt betritt, ein Lesegerät, mit dem sie die Artikel während des Einkaufs einscannt. Am Ende werden die Daten in das Kassensystem übernommen, gezahlt wird an einem Automaten oder an einer Extrakasse. Wer so etwas nutzen will, muss sich aber vorher mit den persönlichen Daten registrieren (lassen). Vielleicht noch ein Hemmnis. Die Zahl der Läden, in denen dies angeboten wurde, lag im August 2021 auch bei nur 983, sie hatte sich damals allerdings binnen 24 Monaten verzehnfacht. Eingesetzt wurden in 244 Märkten Handscanner, in 885 Märkten lief das Verfahren über eine App mittels Smartphone. Vielleicht ist das das wahre Bezahlverfahren der Zukunft.