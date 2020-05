„Komplett gewissenlos“ : Aldi fordert mitten in der Debatte um Fleischbetriebe niedrigere Wurstpreise

Düsseldorf Die Fleischindustrie steht in der Corona-Krise unter Druck, Virus-Ausbrüche in Betrieben führen zu härteren Bandagen durch die Politik. Ausgerechnet jetzt fordert Discounter Aldi niedrigere Wurstpreise – und erntet heftige Kritik.

Mitten in der Debatte um die Arbeitsbedingungen in der deutschen Fleischbranche sorgt Discount-Marktführer Aldi mit der Forderung nach Preissenkungen bei Wurstprodukten für Aufregung. „Die Forderungen von Aldi sind komplett gewissenlos“, sagte am Mittwoch die Präsidentin des Bundesverbandes der deutschen Fleischwarenindustrie (BVDF), Sarah Dhem, der Deutschen Presse-Agentur. Gerade angesichts der Bemühungen der Wurstbrache in den vergangenen Wochen, die Versorgungssicherheit in der Corona-Krise mit großem Aufwand sicherzustellen, passe die Forderung nicht in die Zeit. Zuvor hatte das Fachblatt „Lebensmittel Zeitung“ über die Preisforderungen berichtet.