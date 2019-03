Überraschender Wechsel: Alain Caparros tritt wegen Herzinfarkt als C&A-Chef ab

Düsseldorf Als Rewe-Chef zwang er Edeka und Kaiser`s Tengelmann in die Knie. Als C&A-Europachef brachte er frischen Wind in die angestaubte Textilhandelskette. Doch jetzt zwingt sein Herz den 62-jährigen Alain Caparros kürzer zu treten.

Überraschender Führungswechsel beim Textilhandelsriesen C&A: Alain Caparros räumt nach weniger als zwei Jahren den Posten als Europa-Chef des Traditionsunternehmens. Gesundheitliche Probleme lassen dem 62-jährigen Manager keine andere Wahl. „Leider sehe ich mich aufgrund meines Herzinfarktes im vergangenen Jahr nicht mehr in der Lage, meine Position mit dem erforderlichen Einsatz auszufüllen“, begründete Caparros in einer am Mittwoch im schweizerischen Zug veröffentlichten Mitteilung der C&A AG den Schritt. Er wolle sich jetzt auf seine Genesung konzentrieren.