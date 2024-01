High-Tech-Konzerne Microsoft rückt Apple immer näher

Mehr als ein Jahrzehnt war der iPhone-Bauer Apple der mit Abstand wertvollste Konzern der Welt und legte viele Jahre lang weiter zu. Am Donnerstag hat Microsoft ihn erstmals kurzfristig überholt. Damit zeichnen sich mehrere Entwicklungen ab: Erstens zeigt sich, dass Software in der neuen Welt der künstlichen Intelligenz (KI) eine immer größere Rolle spielt – davon profitiert Microsoft als enger Partner des KI-Start-ups Open AI besonders, wogegen der erfolgreiche Geräteverkauf von Apple relativ gesehen an Gewicht verliert. Zweitens dominieren US-Tech-Konzerne die Wirtschaft immer mehr – nicht ohne Grund beobachten Bundeskartellamt, EU-Kommission und die US-Wettbewerbsbehörden das Agieren von Apple, Microsoft, Amazon, Google/Alphabet und Meta/Facebook sehr genau und leiten ein Verfahren nach dem anderen ein. Und drittens zeigt die Stärke des neuen Spitzenduos, wie abgehängt die deutsche Wirtschaft in der Bewertung der Börse ist. Apple war am Freitagmittag umgerechnet 2,63 Milliarden Euro wert – die 40 wichtigsten Aktiengesellschaften Deutschlands (Dax 40) bringen nur 1,537 Milliarden Euro an gemeinsamer Börsenkapitalisierung auf die Waage. Microsoft war am Freitag 2,603 Milliarden Euro wert, ein Sprung von einem Prozent könnte ausreichen, um Apple erneut zu schlagen.