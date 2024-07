Anlegen in Aktien Warum uns die Amerikaner an der Börse abhängen

Der KI-Boom dürfte de Börsen auch in den kommenden Jahren anschieben, und er könnte die Märkte diesseits und jenseits des Altantiks immer weiter voneinander entfernen. „Das Thema Künstliche Intelligenz ist ein Megatrend, der in atemberaubendem Tempo zu einer Neuordnung der Wirtschaftswelt führt und damit die Fantasie der Anleger und die Börsenkurse beflügelt“, sagt Henrik Ahlers, Vorsitzender der Geschäftsführung von EY. Innerhalb der nächsten zehn Jahre werde KI in allen Branchen und auch im privaten Bereich breit eingesetzt und zu „einschneidenden Veränderungen führen“. Damit werde eine „gigantische Wertschöpfung“ verbunden sein. Die prognostizierte Folge: Bei amerikanischen Trendsettern wie Microsoft, Apple, Nvidia und Co. steigt der Marktwert immer weiter steigt, während Europas Unternehmen der alten Welt, mehrheitlich nicht in der Technologiebranche tätig, kaum vom KI-Boom profitieren. schon jetzt vereinen die sechs großen amerikanischen Tech-Konzerne (neben Microsioft, Apple, und Nvidia sind das Alphabet, Amazon und meta) einen Börsenwert von mehr als 15 Billionen Dollar auf sich.