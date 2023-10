Sandalen „made in Germany“ Birkenstocks Börsengang steht kurz bevor

Vier unscheinbare Buchstaben, dahinter steckt ein potenzieller Shootingstar der Wall Street: BIRK – so lautet das Kürzel, unter dem ab diesem Mittwoch Aktien des Sandalenherstellers Birkenstock an der New Yorker Börse gehandelt werden können. Die Firma mit Hauptsitz in Linz am Rhein hat sich für den Handelsort entschieden, der am meisten Liquidität und am meisten Glamour verspricht. Und da eilt New York dem deutschen Hauptbörsenplatz Frankfurt ein wenig voraus.