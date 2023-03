Dividende gekürzt, Aktie im Tief, hohe Lagerbestände Harte Zeiten für Adidas

Doch der Job wird hart sein. Adidas sitzt auf unverkauften Lagerbeständen im Wert von Milliarden Euro. Unter anderem auf den Riesenmärkten in China und den USA sind die Lager voll. „Die Arznei gegen Lagerbestände sind Rabatte“, gibt Gulden zu. Mindestens bis zum Sommer droht also ein Preiskrieg in der Branche, der auf die Umsätze drücken wird. Die im Dax notierte Adidas-Aktie gab am Mittwoch zunächst nach, schüttelte ihre Verluste bis zum Handelsende aber ab und ging mit einem Plus von mehr als zwei Prozent aus dem Handel.