Wegen Coronavirus : Airline Norwegian streicht Tausende Flüge

Oslo Die norwegische Billigfluggesellschaft Norwegian will aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs rund 3000 Flüge streichen – und fordert wegen der Flugausfälle finanzielle Unterstützung von den Behörden.

Wegen der anhaltenden Situation um das neuartige Virus und der damit verbundenen gesunkenen Nachfrage werde der Konzern zwischen Mitte März und Mitte Juni schätzungsweise 3000 Flüge absagen, teilte die Airline am Dienstag mit. Das entspreche knapp 15 Prozent der Gesamtkapazität in der Zeit.

Zeitgleich kündigte die norwegische Regierung mehrere Maßnahmen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen des Virus an. In einer Mitteilung des Finanzministeriums und der Kanzlei von Ministerpräsidentin Erna Solberg hieß es dabei unter anderem: „Die Regierung will auch sehen, was getan werden kann, um der Flugbranche beizustehen, die sehr stark betroffen ist.“ Entsprechende Maßnahmen würden derzeit konkretisiert. Es sei wichtig, dass gesunde Unternehmen trotz Coronavirus-Folgen nicht in Konkurs gingen, betonte Finanzminister Jan Tore Sanner.