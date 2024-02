Wachstum der Online-Plattform Airbnb will in Deutschlands Nachbarländern wachsen

Die Vermietungs-Plattform Airbnb will in den deutschen Nachbarländern Schweiz, Niederlande und Belgien wachsen. Die US-Firma verwies bei der Ankündigung ihrer Pläne ausdrücklich auf jüngste Erfolge in Deutschland - obwohl man sich hier erst am Anfang sehe. Airbnb setze auch auf Künstliche Intelligenz, um das Nutzungserlebnis in der App komplett zu verändern, sagte Mitgründer und Chef Brian Chesky.