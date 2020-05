Bis Ende Juni : Air France erhöht schrittweise Zahl der Flüge

Eine Maschine von Air France startet am Flughafen Berlin-Tegel. Foto: dpa/Christoph Soeder

Paris Von Paris aus sollen auch Ziele in Deutschland angeflogen werden, unter anderem Berlin, Düsseldorf und Hamburg. Insgesamt entspricht der Plan nur 15 Porzent der zu dieser Jahreszeit üblicherweise eingesetzten Kapazitäten.

Die französische Fluggesellschaft Air France will bis Ende Juni schrittweise wieder mehr Flüge anbieten. Dies gelte vorbehaltlich der Aufhebung der Reisebeschränkungen, teilte die Airline mit. Dabei sollen die Zahl der Frequenzen und Ziele, insbesondere nach Frankreich, in die französischen Überseegebiete und innerhalb Europas schrittweise erhöht werden. Von Paris aus sollen demnach auch Ziele in Deutschland angeflogen werden – das sind Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover und München. London, Wien, Madrid oder Mailand sind ebenfalls im Flugplan, der täglich aktualisiert werden soll.